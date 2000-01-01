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Медики рассказали о необычном лекарстве от мигрени | Фото:30.11 18:02   MIGnews.com

Медики рассказали о необычном лекарстве от мигрени

Новое исследование специалистов из Вашингтонского государственного Университета в США в отношении изучения влияния каннабиса на мигрени и головную боль продемонстрировало некоторые интересные взаимосвязи в этом моменте.

В частности, забегая наперед, можно сказать, что вдыхание каннабиса в самом деле помогает эффективно бороться с усиливающимися кризисами мигреней и головной болью в целом, при этом не только в краткосрочном, но и в долгосрочном отношении.

Само исследование в большей степени ориентировалось на так называемое приложение Strainprint, которое собирало информацию от пользователей, систематически употребляющие марихуану в медицинских целях – за все время эксперимента было проведено около 20,000 отчетных выпусков, а в последнем круге участвовало до 1300 человек.

Оказалось, что вдыхание дыма каннабиса в самом деле позволяет значительно снизить уровень головной боли и мигреней, в среднем на 47%, причем это число является динамическим и в пике доходит до 49%. В исследовании принимали участие как мужчины, так и женщины, с небольшой разницей в возрасте и с достаточно разными симптомами и особенностями мигреней.

Причем ученые также заметили одну очень интересную деталь, которая заключается в том, что чуть больший положительный эффект в этой связи испытывали мужчины, дорастая до 90% положительного исхода, а у женщин этот показатель составил 89%, что тоже неплохо – а это может указывать на повышающийся эффект толерантности в отношении влияния каннабиса и систематической мигрени как медицинского состояния.

Стоит отметить, что указываемое в рамках представленного эксперимента употребление каннабиса полностью контролируется и регулируется медицинскими соображениями и рецептурой, а потому речь в исследовании идет исключительно о медицинском дозированном влиянии данного вещества.

Как бы то ни было, ученая команда намеревается в скором времени перепроверить результаты своего исследования.


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