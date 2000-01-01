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Придуман способ выявлять болезнь Паркинсона | Фото:01.12 03:05   MIGnews.com

Придуман способ выявлять болезнь Паркинсона

Ученые из Австралии разработали специальную методику для выявления болезни Паркинсона по почерку.

Об этом говорится в материале на сайте Мельбурнского королевского технологического университета.

В частности, лист бумаги нужно положить на сенсорный дисплей гаджета. После этого пациенту предлагается семь заданий, в том числе нарисовать спираль по точкам и написать несколько предложений. В тест включили также письменное упражнение с нагрузкой на память. Все это нужно сделать максимально быстро.

В свою очередь, программа анализирует почерк человека и выдает результат. Точность выявления признаков болезни Паркинсона составляет 93%. Тест планируют сделать общедоступным в 2022 году.

По слова ученых, важно, как можно раньше диагностировать заболевание, так как после появления видимых симптомов лекарства чаще всего не помогают.


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