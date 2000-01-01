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Найдена связь между размером мозга и тягой к алкоголю | Фото:31.10 00:22   MIGnews.com

Найдена связь между размером мозга и тягой к алкоголю

Ученые выяснили, что снижение объема мозга является фактором риска развития алкогольной зависимости.

Об этом сообщает издание Biological Psychiatry.

Как выяснилось, существуют генетические факторы, которые приводят к уменьшению размера мозга и развития алкогольной зависимости. Это может быть полезным в преждевременном выявлении степеней зависимости от спиртных напитков.

Исследователи проанализировали изображения головного мозга близнецов с разной историей потребления алкоголя от младенчества до зрелого возраста.

В ходе изучения были обнаружены генетически обусловленные сокращения объема серого вещества в лобной коре и островках, которые являются индикаторами развития пристрастия к спиртному.


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