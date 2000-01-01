Найдена связь между размером мозга и тягой к алкоголю

Как выяснилось, существуют генетические факторы, которые приводят к уменьшению размера мозга и развития алкогольной зависимости. Это может быть полезным в преждевременном выявлении степеней зависимости от спиртных напитков.
Исследователи проанализировали изображения головного мозга близнецов с разной историей потребления алкоголя от младенчества до зрелого возраста.
В ходе изучения были обнаружены генетически обусловленные сокращения объема серого вещества в лобной коре и островках, которые являются индикаторами развития пристрастия к спиртному.