Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Названы привычки, мешающие похудеть | Фото:30.10 12:15   MIGnews.com

Названы привычки, мешающие похудеть

Существует ряд факторов, из-за которых не получается скинуть лишний вес, как бы не старался человек.

Диетологи перечислили основные привычки, мешающие похудению, передает Медикфорум.

В частности, одним из основных факторов является отсутствие нормального и здорового сна. Речь идет о людях, которые отдыхают ночью меньше 7 часов. Из-за этого вырабатывается больше гормона, который влияет на ощущения голода и сытости, грелина. Его увеличение в организме приводит к тому, что человек испытывает сильный голод, с которым сложно справиться.

Пробуждение по будильнику также негативно сказывается на фигуре, так как организм испытывает стресс из-за громких звуков по утрам. Так, происходит повышенное выделение гормона стресса кортизола, мешающего организму вырабатывать белки и вытягивающего необходимые элементы из мышц.

Употребление кофе сразу после пробуждения также мешает скинуть лишний вес, так как организм обезвожен после сна, а также, после нескольких глотков вырабатывается кортизол. Потому лучше заменить бодрящий напиток на стакан теплой воды.

Отсутствие обеденного перерыва также негативно сказывается на фигуре, ведь организм не получает необходимую энергию, из-за чего замедляется сжигание жира. В итоге, вечером может проснуться сильный аппетит.

И еще одним фактором является недостаток полезных жиров. Диетологи заверяют, что ежедневное потребление пищи должно на 30% состоять из них. Жиры контролируют гормональный баланс и способствуют здоровой выработке тестостерона, что хорошо влияет на рост мышц. Чем больше мышечной массы, тем больше калорий сжигается телом в состоянии покоя.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:03
Амир Перец: голосом Мордехая Кедара говорит Нетаниягу
12:48
Стартуют сирийские конституционные переговоры, инициатор-РФ
12:37
Мордехай Кедар: Рабина убили свои
12:24
"Амир Охана связан по рукам и ногам"
11:50
Турция осудила принятую в США резолюцию о геноциде армян
11:35
Шарен Хаскель сравнила Иран с Гитлером
11:16
Эрдан поддержал Охану: прокуроры не готовы слышать критику
11:12
Самолет рухнул на дом в Нью-Джерси: есть погибший  
10:50
Тель-Авив: бесплатный транспорт в шабат до конца года
10:36
Гидеон Саар потребовал протоколы допросов Яира Нетаниягу
10:26
Иран останется в Сирии по просьбе Дамаска
09:47
Яир Нетаниягу: Гидеон Саар насиловал секретаршу
09:29
Рекрутер Хизбаллы - в центре кризиса с Иорданией
09:15
Прокуроры боятся за жизнь Лиат Бен Ари
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus