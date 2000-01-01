30.10 12:15 MIGnews.com

Названы привычки, мешающие похудеть

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Существует ряд факторов, из-за которых не получается скинуть лишний вес, как бы не старался человек.Диетологи перечислили основные привычки, мешающие похудению, передает Медикфорум.В частности, одним из основных факторов является отсутствие нормального и здорового сна. Речь идет о людях, которые отдыхают ночью меньше 7 часов. Из-за этого вырабатывается больше гормона, который влияет на ощущения голода и сытости, грелина. Его увеличение в организме приводит к тому, что человек испытывает сильный голод, с которым сложно справиться.Пробуждение по будильнику также негативно сказывается на фигуре, так как организм испытывает стресс из-за громких звуков по утрам. Так, происходит повышенное выделение гормона стресса кортизола, мешающего организму вырабатывать белки и вытягивающего необходимые элементы из мышц.Употребление кофе сразу после пробуждения также мешает скинуть лишний вес, так как организм обезвожен после сна, а также, после нескольких глотков вырабатывается кортизол. Потому лучше заменить бодрящий напиток на стакан теплой воды.Отсутствие обеденного перерыва также негативно сказывается на фигуре, ведь организм не получает необходимую энергию, из-за чего замедляется сжигание жира. В итоге, вечером может проснуться сильный аппетит.И еще одним фактором является недостаток полезных жиров. Диетологи заверяют, что ежедневное потребление пищи должно на 30% состоять из них. Жиры контролируют гормональный баланс и способствуют здоровой выработке тестостерона, что хорошо влияет на рост мышц. Чем больше мышечной массы, тем больше калорий сжигается телом в состоянии покоя.