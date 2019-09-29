Эксперты определили состав слез армянской девушки

Ученые провели экспертный анализ "кристаллов", которыми плачет 22-летняя армянка Сатеник Каразян. По словам геммолога Ольги Родионовой, это не является кристаллами, а самым натуральным промышленным стеклом.
О загадочном феномене Каразян, у которой в глазах вместо слез выделяются кристаллы, сообщали СМИ ранее. Медикам не удалось поставить диагноз девушке, и она была объявлена шарлатанкой. Об этом сообщает РИА Новости.
У семьи девушки нет необходимых для оплаты лечения за границей средств: ее супруг является инвалидом первой группы, его родители - пенсионеры, сама Сатеник росла в многодетной неполной семье. Сообщается, что офтальмолог из Башкирии Эрнст Мулдашев выразил готовность провести необходимое обследование и лечение девушки.