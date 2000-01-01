01.10 05:03 MIGnews.com

Стало известно, как вернуться к тренировкам и избежать травм

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Медики рассказали, что необходимо выполнить в обязательном порядке, прежде чем возобновлять тренировки после длительного перерыва.Следуя простым рекомендациям, восстановить былую форму не составит никакого труда, отмечают эксперты, передает издание PlanetToday.Прежде всего, нужно сходить к доктору и сдать анализы. Терапевт подберет для вас оптимальный уровень физической нагрузки, исходя из состояния вашего здоровья.Чтобы быстрее привыкнуть к спорту, лучше найти единомышленников. Неплохой альтернативой спортзалу считается йога, укрепляющая физические возможности и меняющая сознание.Людям с избыточным весом обязательно следует следить за суставами, иначе может начаться воспаление. Если сил на тренировки не хватает, стоит изменить рацион питания.В данном случае нужно выбрать цельнозерновые и белковые продукты, фрукты и овощи.