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Стало известно, как вернуться к тренировкам и избежать травм | Фото:01.10 05:03   MIGnews.com

Стало известно, как вернуться к тренировкам и избежать травм

Медики рассказали, что необходимо выполнить в обязательном порядке, прежде чем возобновлять тренировки после длительного перерыва.

Следуя простым рекомендациям, восстановить былую форму не составит никакого труда, отмечают эксперты, передает издание PlanetToday.

Прежде всего, нужно сходить к доктору и сдать анализы. Терапевт подберет для вас оптимальный уровень физической нагрузки, исходя из состояния вашего здоровья.

Чтобы быстрее привыкнуть к спорту, лучше найти единомышленников. Неплохой альтернативой спортзалу считается йога, укрепляющая физические возможности и меняющая сознание.

Людям с избыточным весом обязательно следует следить за суставами, иначе может начаться воспаление. Если сил на тренировки не хватает, стоит изменить рацион питания.

В данном случае нужно выбрать цельнозерновые и белковые продукты, фрукты и овощи.


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