30.07 14:48 MIGnews.com

Ученые открыли доказательства первой диеты на Земле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Жители Иорданской долины начали питаться правильно задолго до появления пищевых рекомендаций, используя средиземноморскую диету еще 7,5 тысяч лет назад.Об этом свидетельствуют результаты исследования, основанные на археологических находках c доисторического места Тель Тсаф, сообщает в понедельник, 30 июля The Times of Israel Археологи выяснили, что корни популярной средиземноморской диеты берут начало именно отсюда, с древнего поселения на реке Иордан.Ученые обнаружили на раскопках в Тель Тсаф остатки продуктов питания, состоящие в основном из фасоли, оливок, пшеницы, ячменя и одомашненного мяса.По словам профессора Дэнни Розенберга из Института археологии Зинмана в Хайфском университете, этот древний "фуршет" показывает то, что люди часто устраивали общинные праздничные мероприятия.Исследователь отмечает, что данные находки также свидетельствуют, что уже в то время существовал традиционный рацион, включающий больше овощей и зерновых, чем мяса.Розенберг подчеркнул, что уже тогда охота становилась более маргинальной, а земледелие – распространенным занятием.