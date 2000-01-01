30.05 17:02 MIGnews.com

В Китае озвучили сроки выхода вакцины от COVID-19 на рынок

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Китайская вакцина против смертоносного коронавируса COVID-19 может быть готова к продаже уже к концу 2020 года.Соответствующее заявление Комитета по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC) 29 мая разместили в WeChat.В частности, утверждается, что вакцина может появиться на рынке уже в конце этого или в начале 2021 года. На данном этапе испытание препарата находится на второй фазе, в которой участвуют более 1 тысячи добровольцев.Первые результаты показали, что вакцина безопасна, хорошо переносится и способна вызвать иммунный ответ человеческого организма на вирус."Эти результаты представляют собой важную веху. Исследование показало, что одна доза новой векторной вакцины против COVID-19 на основе аденовируса 5-го типа (Ad5-nCoV) за 14 дней производит специфические антитела и Т-клетки, что делает ее потенциальным кандидатом для дальнейших исследований", – прокомментировала ответственная за испытания профессор Чэнь Вэй из Пекинского института биотехнологий.