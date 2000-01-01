31.05 01:21 MIGnews.com

Нарушения сна грозят заболеваниями зрения

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Офтальмологи пришли к выводу, что серьезные заболевания зрения могут развиваться в результате нарушений сна.Ученые доказали, что нарушение сна может спровоцировать различные заболевания. Это могут быть как сердечно-сосудистые заболевания, так и ожирение, сахарный диабет. Плюс ко всему, не так давно офтальмологи из Америки пришли к выводу, что из-за постоянного недосыпа могут возникнуть серьезные заболевания зрения.Если вы регулярно недосыпаете, будьте готовы к тому, что однажды вы можете почувствовать дискомфорт и потерять четкость изображения. Если такое состояние вызвано усталостью или стрессом, вы легко с ним справитесь хорошенько отдохнув. Однако поберегитесь, если такие ощущения возникают у вас регулярно, поскольку это чревато серьезными заболеваниями зрения, такими как, глаукома.