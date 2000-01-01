30.05 23:15 MIGnews.com

Брокколи защищает кожу от старения

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Ученые считают, что регулярное употребление брокколи защищает кожу от старения.Группа ученых из Испании на основании своей научной работы выступила с заявлением о том, что брокколи при регулярном употреблении обладает свойством сохранять кожу молодой.В частности, белок под названием ВОР способствует тому, что ткани кожного покрова, поврежденные ссадинами или ожогами, заживают быстрее, а в целом - наблюдается замедление процесса старения кожи. С таким утверждением выступают ученые-исследователи, - сообщает новостная служба ВВС.Как утверждают специалисты, брокколи содержит множество ценных для здоровья микроэлементов и клетчатки, а также целый ряд витаминов.