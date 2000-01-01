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`Отец` Microsoft потратит 12 млн. на борьбу с гриппом | Фото: Pixabay01.05 01:23   MIGnews.com

"Отец" Microsoft потратит 12 млн. на борьбу с гриппом

Основатель техногиганта Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс пожертвует 12 млн долларов на поиск вакцины от гриппа, о чем сообщил на заседании Медицинского сообщества Массачусетса.

Как сообщает The Hill, одна половина средств поступит из основанного им и его супругой Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а вторая – от семьи сооснователя Google Ларри Пейджа. Кроме того, с целью ускорения разработки "универсальной вакцины" от вируса Гейтс запустит проект Grand Challenge, для поддержки которого будет создан новый исследовательский центр.

Целью данной инициативы он называет "пробуждение смелого мышления лучших ученых мира во всех дисциплинах, включая новые области".

По плану Билла Гейтса, 2 млн. должно хватить на эксперименты на животных, а 10 млн. пойдут на испытание вакцины на людях.

Впрочем, как пишет Bloomberg, это планы филантропа могут быть весьма мечтательными, ведь по данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США только в 2017 году на разработку универсальной вакцины против гриппа ушло 64 млн долларов.
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