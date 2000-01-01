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Вирус-убийца: число жертв резко возросло | Фото:30.01 07:55   MIGnews.com

Вирус-убийца: число жертв резко возросло

Количество жертв смертоносного коронавируса 2019-nCoV возросло до 170 человек.

Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает CNN.

За последние сутки медики в КНР зарегистрировали 1731 случай заражения новым типом пневмонии и 38 случаев смерти. Всего с декабря в стране заболели 7711 человек.

В ведомстве также заявили, что 170 пациентов удалось вылечить. Новые объявленные случаи включают в себя первый подтвержденный в Тибете.

При этом в Хубэе зафиксировано 4586 больных, из которых 2261 – в эпицентре распространения вируса Ухане. За пределами материковой части КНР зарегистрировано 25 случаев: 10 – в Гонконге, семь – в Макао и восемь – на Тайване.


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