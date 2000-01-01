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Названы продукты, снижающие риск преждевременной смерти | Фото:31.01 07:04   MIGnews.com

Названы продукты, снижающие риск преждевременной смерти

Японские ученые назвали продукты, употребление которых может спасти от преждевременной смерти. Среди них эксперты выделили ферментированные соевые продуктов, например, мисо и натто, сообщает в пресс-релизе MedicalXpress.

Подобные выводы были сделаны после длительного исследования, в котором приняли участие 42 750 мужчин и 50 165 женщин в возрасте от 45 до 74 лет. Добровольцы указали свои диетические привычки, образ жизни и состояние здоровья. Ученые наблюдали за участниками исследования почти 15 лет, отмечая все случае смерти.

Таким образом, выяснилось, что ферментированная соя снижала вероятность преждевременной смерти до 10 процентов. Тем не менее, общее потребление соевых продуктов никак не отображалось на показателях. Люди, которые регулярно употребляли в пищу мисо и натто, реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит отметить, что исследование было обсервационным, то есть из результатов нельзя точно установить причинно-следственную взаимосвязь.


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