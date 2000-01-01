30.01 16:37 MIGnews.com
Финляндия подтвердила первый случай коронавируса
Первый в Финляндии случай коронавируса подтвердился, носителем вируса является туристка из Китая.
32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавирус.
Она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. Оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми, пишет NationalPost
.
"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения и социального обеспечения (THL) Мика Салминен.
В целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек - за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней.
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