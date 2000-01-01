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Финляндия подтвердила первый случай коронавируса 30.01 16:37   MIGnews.com

Финляндия подтвердила первый случай коронавируса

Первый в Финляндии случай коронавируса подтвердился, носителем вируса является туристка из Китая.

32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавирус.

Она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. Оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми, пишет NationalPost.

"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения и социального обеспечения (THL) Мика Салминен.

В целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек - за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней.


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