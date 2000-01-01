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Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса | Фото:30.12 06:41   MIGnews.com

Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса

Более высокая масса тела может помочь в борьбе с некоторыми типами рака.

К такому выводу пришли австралийские исследователи, пишет китайское агентство "Синьхуа".

Ученые из Flinders University в Австралии в ходе наблюдений выяснили, что при массе тела выше среднестатистической организм пациентов лучше реагирует на препарат под названием атезолизумаб — распространенный при лечении немелкоклеточного рака легких.

Пациенты с повышенным индексом массы тела в ходе 4 клинических исследований продемонстрировали существенное снижение смертности после начала лечения атезолизумабом, по сравнению с теми, кто имел средний вес.

Результаты наблюдения удивили самих исследователей, поскольку повышенный индекс массы тела ранее связывался с диабетом, риском опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные выводы необходимо исследовать в ходе будущих работ, так как возможно, они могут быть использованы при создании лекарства против рака.


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