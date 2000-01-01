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Стало известно, как быстро `зарядиться` энергией | Фото:29.12 18:38   MIGnews.com

Стало известно, как быстро "зарядиться" энергией

Ученые провели ряд исследований, и рассказали несколько продуктов, которые помогут повысить энергичность человека, а также, положительно влияют на организм. Об этом пишут средства массовой информации.

Таким образом, сообщается, что врачи рассказали о продуктах, которые взбодрят ваш организм, и добавят энергии в течении дня. И речь не пойдет о кофе. Эти продукты не навредят нервной системе, и полностью полезны.

Первыми в списке стоят бананы. В них содержатся всевозможные витамины, а также, такие вещества как: калий, натрий, кальций, фосфор. Помимо этого, они могут предотвратить обезвоживание, которое и есть одной из самой главной причин усталости.

Также, в перечне продуктов есть семена чиа. В них много клетчатки, углеводов, а также полезных жиров. Как известно, эти семена чаще всего употребляют спортсмены. С их помощью они наполняются энергией.

Зеленый чай. Он намного полезнее, чем кофе, и не влияет негативно на нервную систему человека. Также, в нем есть огромное количество витаминов, что позволяет улучшить обмен веществ.


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