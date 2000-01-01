Названы продукты, вызывающие головную боль

Некоторые продукты питания способны вызывать сильную головную боль.
К такому выводу пришли специалисты из Исследовательского фонда по изучению мигрени.
В частности, по словам экспертов, мигрень могут вызывать напитки, содержащие кофеин – чай, кофе, кола. В одном из экспериментов
головная боль прекратилась у 92% участников (33 человек) после отмены кофеина.
Также аналогичная проблема может возникнуть из-за употребления сыров – голубой, бри, чеддер, английский стилтон, фета, горгонзола, моцарелла, мюнстер, пармезан, швейцарский. Дело в веществе под названием тирамин, которое образуется при расщеплении белков в процессах вызревания и гниения.
Алкоголь также попал в список таких продуктов: красное вино, пиво, виски и шампанское. Играют роль тирамин и дубильные вещества, которые содержатся в напитках, а также обезвоживание после выпивки, передает Медикфорум.
Шоколад также способен вызывать головную боль из-за содержания кофеина, бета-фенилэтиламина. Более того, в список попали: искусственные подсластители, продукты, содержащие глутамат натрия (замороженная и консервированная пища, снэки, заправки для салатов, соусы), переработанное мясо, маринованные и ферментированные продукты, замороженные продукты и соленая пища.