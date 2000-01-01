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Медики предупредили о вреде чая 29.11 18:49   MIGnews.com

Медики предупредили о вреде чая

Привычный всем чай нельзя назвать полностью безопасным продуктом.

Так, диетологи уверяют, что некоторым пациентам этот повседневный напиток попросту противопоказан.

Например, людям со слабым желудком, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также при повышенной кислотности желудка чай необходимо пить в ограниченном количестве.

Кроме того, при гипертонии и атеросклерозе пить крепкий чай также не рекомендуется, поскольку он может спровоцировать головную боль и расстройство нервной системы, негативно повлиять на сердце, а также вызвать тахикардию.

Пациентам с нервными расстройствами тоже следует хорошо подумать, прежде чем выпить чашку чая. Этот кофеиносодержащий напиток обладает тонизирующими тонизирующим эффектом и способен вызвать ненужное возбуждение, нервозность и тошноту. Вместо классического черного или зеленого чая лучше заварить мяту или ромашку (учитывая индивидуальные особенности организма).


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