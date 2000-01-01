29.11 16:11 MIGnews.com

Медики предупредили о вреде постельного белья

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Постельное белье может быть опасным для здоровья.К такому выводу пришли американские ученые по результатам соответствующих исследований.Теплая и мягкая постель – рассадник вредодносных микроорганизмов. Только на подушках обнаружили около 16 видов грибка, который опасен для здоровья и может стать причиной различных заболеваний.Ученые заявили, что грибок на постельном белье появляется из-за того, что во время сна человек потеет, а влага – идеальная среда для размножения микробов, бактерий и плесени. Кроме того, грибок может попасть в зону отдыха вместе с пылью, шерстью животных и грязными вещами.В первую очередь, от "грязной" постели страдает кожа, ведь такие грибки и микробы вызывают на ней раздражения и высыпания. В постели могут завестить и пылевые клещи, которые питаются отмершими частичками кожи, а вывести их не так просто. Все эти факторы могут также спровоцировать аллергическую реакцию.В связи с этим, ученые советуют, менять постельное белье не реже, чем раз в неделю. Не стоит забывать о том, что подушки также нужно периодически менять или сдавать на чистку, чтобы избавиться от паразитов. Если есть возможность, тогда купите гипоаллергенное постельное белье, оно не впитывает влагу, поэтому бактерии не смогут размножаться.