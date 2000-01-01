29.10 14:48 MIGnews.com

В Британии впервые обнаружили клещевой энцефалит

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Британские медики впервые выявили на территории Соединенного Королевства клещевой энцефалит.Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные министерства здравоохранения Англии.По данным издания, "горстка" инфицированных клещей обнаружена сразу в двух местах, а один человек якобы даже успел подхватить вирус. Риск заразиться достаточно низок, однако медики не прекращают исследовать, насколько сильно могли распространиться заразные насекомые.Причиной роста популяции паразитических паукообразных насекомых в некоторых частях Великобритании называют увеличение численности оленей. Помимо оленей паразиты также живут на кошках, собаках и городских лисицах.Клещи также могут жить в подлеске и прилипать к людям, когда те проходят по высокой траве. Кроме энцефалита, паразиты могут также быть разносчиками и других опасных болезней."Это ранние результаты исследований, которые указывают на необходимость дальнейшей работы. Тем не менее, риск для широкой общественности в настоящее время оценивается как очень низкий", - считает британский медик Ник Фин.У большинства людей, заражающихся вирусом, на первых этапах стандартная для таких болезней симптоматика проявляется в крайне слабой форме, либо не проявляется вовсе. Однако энцефалит опасен тем, что поражает мозг и центральную нервную систему, а иногда приводит к летальному исходу. Считается, что зараженные клещи могли попасть в Великобританию через перелетных птиц.