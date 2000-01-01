В Британии впервые обнаружили клещевой энцефалит

Британские медики впервые выявили на территории Соединенного Королевства клещевой энцефалит.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные министерства здравоохранения Англии.
По данным издания, "горстка" инфицированных клещей обнаружена сразу в двух местах, а один человек якобы даже успел подхватить вирус. Риск заразиться достаточно низок, однако медики не прекращают исследовать, насколько сильно могли распространиться заразные насекомые.
Причиной роста популяции паразитических паукообразных насекомых в некоторых частях Великобритании называют увеличение численности оленей. Помимо оленей паразиты также живут на кошках, собаках и городских лисицах.
Клещи также могут жить в подлеске и прилипать к людям, когда те проходят по высокой траве. Кроме энцефалита, паразиты могут также быть разносчиками и других опасных болезней.
"Это ранние результаты исследований, которые указывают на необходимость дальнейшей работы. Тем не менее, риск для широкой общественности в настоящее время оценивается как очень низкий", - считает британский медик Ник Фин.
У большинства людей, заражающихся вирусом, на первых этапах стандартная для таких болезней симптоматика проявляется в крайне слабой форме, либо не проявляется вовсе. Однако энцефалит опасен тем, что поражает мозг и центральную нервную систему, а иногда приводит к летальному исходу. Считается, что зараженные клещи могли попасть в Великобританию через перелетных птиц.