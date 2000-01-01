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Ученые рассказали про огромную пользу воды | Фото:30.07 04:34   MIGnews.com

Ученые рассказали про огромную пользу воды

Медики, диетологи и ученые в один голос твердят: человеку нужно пить больше чистой питьевой воды. Действительно, жидкость необходима человеческому организму, потому что длительный дефицит воды в организме приводит к галлюцинациям и летальному исходу.

Об этом в воскресенье, 29 июля пишет www.MICEtimes.asia.

Автор проекта Shape.com Эмили Эббате отмечает, что мы должны выпивать не менее 1,5 литров воды в день, при занятиях спортом – больше.

По ее словам, в результате потребления воды в нужном объеме уменьшается число перекусов между основной пищей.

Также человек перестает хотеть ароматизированные напитки и содовую – привыкнув ко вкусу воды, он больше не сможет пить слишком сладкие варианты со вкусом ароматизаторов.

Эббате также подчеркивает, что вода контролирует температуру тела, не допуская перегрева, уменьшает чувство усталости и тривоги, а также нормализирует пищеварение.

Согласно Американскому колледжу спортивной медицины, мы должны регулярно пить чистую воду. Ученые добавляют, что вода очищает организм и повышает иммунитет, укрепляет суставы, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, помогает взбодриться и улучшает состояние кожи.


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