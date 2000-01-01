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Солнечный свет инактивирует COVID-19 29.05 10:40   MIGnews.com

Солнечный свет инактивирует COVID-19

Солнечный свет эффективно уничтожает коронавирус на поверхностях предметов, заявили в Национальном центре анализа и противодействия биологической угрозе США.

Ученые смоделировали климат, характерный для 40-го градуса северной широты. По этой параллели проходит территория стран и регионов, сильнее всего пострадавших из-за COVID-19. Среди них Китай, Италия, Испания, юг США и другие.

В соответствующих этой климатической зоне условиях разместили стальные пластины с образцами SARS-COV-2. При этом на одних пластинах патогенные частицы находились в искусственно созданной слюне, а на других - в "культивируемой", то есть максимально подходящей для них среде, пишет The Journal of Infectious Diseases.

Исследователи решили проверить, что будет происходить с вирусом при свете ламп разной мощности. Выяснилось, что при интенсивности света на уровне полуденного солнца коронавирус в слюне погибал менее чем за 7 минут. А в самой благоприятной среде лампы нейтрализовали возбудителя инфекции чуть более чем за 14 минут. Отмечается, что даже более слабый свет борется с SARS-COV-2, хотя и медленнее.

Стоит упомянуть, что эти данные пополнили список полезных свойств солнечного света - как известно, он является источником витамина D, повышающего иммунитет.


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