29.05 16:24 MIGnews.com

Вспышка COVID-19: минздрав задумался о новых ограничениях

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Министерство здравоохранения Израиля изучает вопрос о введении новых карантинных ограничений из-за роста числа зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в стране за последние дни.По сообщениям израильских СМИ, ведомство может порекомендовать правительству возобновить очную форму обучения для учеников 7-12 классов.Кроме того, в Израиле могут повторно закрыть синагоги и вновь ужесточить карантин.Решение по этим вопросам будет озвучено 29 мая, в 18:00.