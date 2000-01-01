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Вспышка COVID-19: минздрав задумался о новых ограничениях 29.05 16:24   MIGnews.com

Вспышка COVID-19: минздрав задумался о новых ограничениях

Министерство здравоохранения Израиля изучает вопрос о введении новых карантинных ограничений из-за роста числа зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в стране за последние дни.

По сообщениям израильских СМИ, ведомство может порекомендовать правительству возобновить очную форму обучения для учеников 7-12 классов.

Кроме того, в Израиле могут повторно закрыть синагоги и вновь ужесточить карантин.

Решение по этим вопросам будет озвучено 29 мая, в 18:00.


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