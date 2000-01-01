29.05 15:55 MIGnews.com

Медики оспорили эффективность лекарства от COVID-19

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Антивирусный препарат "ремдесивир" не стоит давать при лечении тяжелой формы смертоносного коронавируса COVID-19.К такому выводу пришла международная группа ученых, опубликовавшая отчет на сервере medRxiv.Авторы привели в пример два исследования на 1300 пациентах, которым выдавали "ремдесивир" по 200 мг в первый день и 100 мг в течение следующих девяти в течение 28 дней.Ученые подтвердили ранее сделанные выводы, что этот препарат не снижает смертность при COVID-19 от любых причин. Между тем, при применении препарата было меньше "серьезных неблагоприятных событий", а процент просто "неблагоприятных событий" был почти одинаковым как с "ремдесивиром", так и без него.В анализ не включены кейсы с такими характеристиками: люди младше 18 лет, пациенты с коинфекцией гепатита В или ВИЧ, а также исследования в виде резюме, домаркетинговых испытаний или дубликатов."Есть мало адекватных и полностью зарегистрированных РКИ для оценки эффекта "ремдесивира" у взрослых госпитализированных пациентов с COVID-19. "Ремдесивир" не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы этой болезни", - подчеркнули авторы.Они призвали завершить приостановленные исследования, "чтобы определить клиническую эффективность "ремдесивира" и возможный вред", несмотря на уже полученное на год одобрение регулятора Соединенных Штатов Америки.