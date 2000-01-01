Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Медики оспорили эффективность лекарства от COVID-19 | Фото:29.05 15:55   MIGnews.com

Медики оспорили эффективность лекарства от COVID-19

Антивирусный препарат "ремдесивир" не стоит давать при лечении тяжелой формы смертоносного коронавируса COVID-19.

К такому выводу пришла международная группа ученых, опубликовавшая отчет на сервере medRxiv.

Авторы привели в пример два исследования на 1300 пациентах, которым выдавали "ремдесивир" по 200 мг в первый день и 100 мг в течение следующих девяти в течение 28 дней.

Ученые подтвердили ранее сделанные выводы, что этот препарат не снижает смертность при COVID-19 от любых причин. Между тем, при применении препарата было меньше "серьезных неблагоприятных событий", а процент просто "неблагоприятных событий" был почти одинаковым как с "ремдесивиром", так и без него.

В анализ не включены кейсы с такими характеристиками: люди младше 18 лет, пациенты с коинфекцией гепатита В или ВИЧ, а также исследования в виде резюме, домаркетинговых испытаний или дубликатов.

"Есть мало адекватных и полностью зарегистрированных РКИ для оценки эффекта "ремдесивира" у взрослых госпитализированных пациентов с COVID-19. "Ремдесивир" не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы этой болезни", - подчеркнули авторы.

Они призвали завершить приостановленные исследования, "чтобы определить клиническую эффективность "ремдесивира" и возможный вред", несмотря на уже полученное на год одобрение регулятора Соединенных Штатов Америки.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:55
Греция открывает границы для израильтян: названа дата
16:24
Вспышка COVID-19: минздрав задумался о новых ограничениях
15:31
Минздрав готовит заявление из-за роста числа зараженных
14:25
Пляжи Кинерета переполнены: около 35 000 посетителей
14:13
Противостояние Китая и США вредит миру
13:38
Ливан: Закон об амнистии и отказ от банковской тайны
13:30
Швейцария: секс-работницы вернутся на работу в перчатках
13:30
Собянин: санограничения сохранятся до получения вакцины
12:48
Минздрав обсудит меры для предотвращения новой вспышки
12:26
Хизбалла соглашается на помощь МВФ
12:07
Хадера: у двух медсестер обнаружен коронавирус
11:50
СОVID-19 погубил режиссера Гаспарова - муж актрисы Вавиловой
11:41
Вспышка коронавируса в детском саду южного Тель-Авива
10:40
Ролик Галкина о прогулках в Москве набирает просмотров  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  