29.05 15:31 MIGnews.com

Минздрав готовит заявление из-за роста числа зараженных

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В пятницу, 29 мая, министерство здравоохранения Израиля проведет пресс-конференцию в связи с ростом числа зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19.Мероприятие состоится в 18:00.На пресс-конференции выступят генеральный директор минздрава Моше Бар Симан-Тов, глава Службы общественного здравоохранения Сигаль Садецки и заместитель гендиректора, профессор Итамар Гротто.Накануне ведомство сообщило о росте числа зараженных в стране за сутки, призвав граждан "не расслабляться".Минздрав настаивает, что израильтяне должны соблюдать правила социального дистанцирования, носить маски и тщательно мыть руки, чтобы пресечь вторую волну эпидемии.