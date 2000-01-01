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Исследование: Желание завести собаку у людей `в крови` | Фото:29.05 23:19   MIGnews.com

Исследование: Желание завести собаку - у людей "в крови"

Ученые из Швеции и Великобритании, проанализировав данные более чем 35 тысяч пар близнецов, выяснили, что любовь к собакам заложена в генетической структуре человека.

Об этом в среду, 29 мая сообщает Medical Daily.

Участниками исследования были как однояйцевые, так и разнояйцевые пары близнецов из базы данных Реестра близнецов Швеции. Если первые практически полностью идентичны, то у вторых набор генов разный. В ходе эксперимента специалисты обнаружили, что если хотя бы один из идентичных близнецов владеет собакой, то оба, скорее всего, любят четвероногих одинаково.

"Оба однояйцевых близнеца, имеющих одинаковый генотип, очень часто имели собаку - или же оба не хотели ее заводить. Двуяйцевые близнецы, генотип которых совпадает не больше, чем в случае с обычными братьями и сестрами, в этом вопросе были едины лишь наполовину: зачастую у одного близнеца была собака, а у другого нет. Ученые пришли к выводу: как минимум у каждого второго владельца собаки гены влияют на то, что он живет с четвероногим другом", -говорится в отчете специалистов.

"Возможно, у некоторых людей с рождения более высокая предрасположенность к заботе о домашнем животном, чем у остальных", - отмечает Туве Фолл, главный автор исследования, профессор молекулярной эпидемиологии Уппсальского университета.

"Эти результаты важны, так как указывают на то, что предполагаемая польза, которую приносит здоровью владение собакой, о чем сообщалось в некоторых исследованиях, частично может объясняться различной генетикой испытуемых", - добавляет соавтор исследования Кэрри Вестгарт, доцент Ливерпульского университета.

Ознакомиться с результатами исследования можно в научном журнале Scientific Reports.

Исследователи продолжают выяснять этот вопрос, чтобы разобраться, какой именно участок гена отвечает за признак неравнодушия к этим животным и другие личностные особенности.


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