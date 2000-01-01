30.05 04:39 MIGnews.com

Малайзия вернет Британии 3000 тонн отходов

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Британии, возможно, придется забрать сотни тонн пластиковых отходов из Малайзии после того, как министр окружающей среды страны заявил, что они не позволят рассматривать себя как "свалку" в мире.Ео Бин Инь раскритиковал Великобританию, пригрозив вернуть целых 3000 тонн некачественного пластика по крайней мере в 14 стран.Она сказала, что 60 контейнеров с загрязненными отходами были незаконно ввезены контрабандой в страну.Это следствие расследования Телеграфа в октябре прошлого года, которое выявило широко распространенный незаконный сброс в юго-восточную азиатскую страну британских пластиковых отходов, которые должны были быть переработаны.