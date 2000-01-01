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Малайзия вернет Британии 3000 тонн отходов | Фото:30.05 04:39   MIGnews.com

Малайзия вернет Британии 3000 тонн отходов

Британии, возможно, придется забрать сотни тонн пластиковых отходов из Малайзии после того, как министр окружающей среды страны заявил, что они не позволят рассматривать себя как "свалку" в мире.

Ео Бин Инь раскритиковал Великобританию, пригрозив вернуть целых 3000 тонн некачественного пластика по крайней мере в 14 стран.



Она сказала, что 60 контейнеров с загрязненными отходами были незаконно ввезены контрабандой в страну.

Это следствие расследования Телеграфа в октябре прошлого года, которое выявило широко распространенный незаконный сброс в юго-восточную азиатскую страну британских пластиковых отходов, которые должны были быть переработаны.


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