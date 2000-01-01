CelloTite – единственный метод, который устраняет целлюлит!
История моей борьбы с целлюлитом началась много лет назад. Не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы с весом – он как раз находится в пределах нормы, но целлюлит все равно замучил. Представляю, как себя чувствуют более полные женщины!
Что я только ни пробовала: специальный подбор продуктов, изнурительные тренировки в тренажерном зале, обертывания, массажи, пилинг, вакуумная и прессо-терапия и другие способы борьбы с целлюлитом. Некоторые из них давали какой-то
результат, но, к сожалению, спустя короткое время все возвращалось к прежнему состоянию.
Все это продолжалось по кругу, снова и снова, пока, случайно, в разговоре с подругой, которая живет в Америке, я не подняла эту тему. Она-то мне и рассказала о методе CelloTite, который, как оказалось, настолько популярен в Америке, что вызвал настоящий ажиотаж. В восторге от результатов, которые достигаются с помощью метода CelloTite, и клиенты, и врачи. Моя подруга рассказала мне, что тоже прошла эту процедуру, и полученные результаты превзошли ее ожидания.
Начав собирать информацию о методе, я с удивлением узнала, что этот метод разработан в Израиле, и для того, чтобы пройти процедуру CelloTite ехать в Америку вовсе не нужно! Медицинский центр Body Tite, где проводят эту процедуру находится в Тель-Авиве, а проводит ее врач-хирург Анн Гуревич.
Я поняла, что это именно то, что я так долго искала и немедленно позвонила в медицинский центр Body Tite. Придя на консультацию к д-ру Анн Гуревич, я узнала, что целлюлит – распространенное физиологическое явление, от которого страдают 9 из 10 женщин. Бытует мнение, что появление целлюлите связано с увеличением массы тела, но это абсолютно не так. Появлению целлюлита подвержены и стройные и даже очень худенькие женщины.
CelloTite – метод, разработанный компанией InMode, является малоинвазивной процедурой, использующей энергию радио волн RF, воздействующую на соединительную и жировую ткани и устраняющую целлюлит. Особенность данной процедуры состоит в том, что она направлена на борьбу именно с причиной проблемы, а не с ее проявлениями.
Восстановительный период после процедуры весьма краткосрочен. Эффект от процедуры наглядно виден уже через месяц и усиливается в течение последующих нескольких месяцев.
В заключении хочу сказать, что от моего целлюлита не осталось и следа. Положительный результат оценили и заметили все окружающие, а, главное, - муж!
Для справки: Д-р Анн Гуревич - хирург, выпускница медицинского факультета Тель-Авивского университета 1997 года. Стажировалась и работала в клиниках Ихилов, Тель а-Шомер, Каплан. С 2008 года сотрудничает с фирмой InMode - создателем аппарата BodyTite, на базе которого применяется также метод CelloTite. Одной из первых хирургов в мире стала проводить процедуры коррекции с помощью этого аппарата. В 2011 году основала клинику, проводящую широкий спектр процедур на основе аппарата BodyTite. Является единственным в Израиле инструктором международного класса компании InMode, проводящим консультации и показательные процедуры во многих странах Европы и Азии.