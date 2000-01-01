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Ухудшение памяти связано с плохим качеством ночного сна | Фото: Thinkstock30.05 03:25   MIGnews.com

Ухудшение памяти связано с плохим качеством ночного сна

Исследователи пришли к выводу, что продолжительность ночного сна влияет на качество памяти. Следовательно, улучшить память и функционирование мозга поможет крепкий сон. Он укрепит связи между нервными клетками головного мозга.

Исследователи Женевского Университета работали с добровольцами, одна группа которых отдыхала 8 часов, а другая имела возможность отдыхать короткое время.

Участникам эксперимента проводили сканирование мозга и при этом просили воспроизвести определенную информацию, полученную еще до отдыха. Те, кто спал достаточное количество времени, выполнили эту задачу значительно более качественно. Руководитель проекта Софи Шварц связывает длительный сон с укреплением ассоциативных связей.
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