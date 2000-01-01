29.05 16:52 MIGnews.com

Вспышки холеры в Йемене: более 470 погибших

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в понедельник, 29 мая, число людей, умерших от эпидемии холеры в Йемене, выросло, по меньшей мере, до 471 человека.Однако в исследовании ВОЗ, охватывающем период с 27 апреля, говорится, что в среднесуточном числе смертей, зафиксированных за неделю до 27 мая, произошло "значительное снижение" по сравнению с предыдущим семидневным периодом.Эпидемия началась в октябре и разразилась до декабря. Затем число смертей сократилось, но эпидемия никогда не была полностью подконтрольна, и в апреле начался новый всплеск.Йемен сильно пострадал от гражданской войны, причем 19 миллионов из его 28 миллионов жителей нуждались в гуманитарной помощи, и многие из них находились на грани голода. Менее половины медицинских учреждений страны полностью функционируют.ВОЗ сообщила в понедельник, что среднесуточное число инфицированных, зарегистрированных в период с 21 по 27 мая, составило 2529 - по сравнению с 3025 за предыдущие семь дней.В сообщении ВОЗ говорится, что общее число заболевших холерой составило 51 832 человека.Холера, вызванная попаданием бактерий из воды или пищи, зараженной фекалиями, обычно проявляется внезапной острой диареей и может убить в течение нескольких часов, хотя у трех четвертей инфицированных людей нет симптомов.По словам ВОЗ, короткий период инкубации означает, что вспышки могут распространяться со скоростью, особенно в местах без безопасной воды и надлежащей санитарии.