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Вспышки холеры в Йемене: более 470 погибших | Фото: Thinkstock29.05 16:52   MIGnews.com

Вспышки холеры в Йемене: более 470 погибших

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в понедельник, 29 мая, число людей, умерших от эпидемии холеры в Йемене, выросло, по меньшей мере, до 471 человека.

Однако в исследовании ВОЗ, охватывающем период с 27 апреля, говорится, что в среднесуточном числе смертей, зафиксированных за неделю до 27 мая, произошло "значительное снижение" по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Эпидемия началась в октябре и разразилась до декабря. Затем число смертей сократилось, но эпидемия никогда не была полностью подконтрольна, и в апреле начался новый всплеск.

Йемен сильно пострадал от гражданской войны, причем 19 миллионов из его 28 миллионов жителей нуждались в гуманитарной помощи, и многие из них находились на грани голода. Менее половины медицинских учреждений страны полностью функционируют.

ВОЗ сообщила в понедельник, что среднесуточное число инфицированных, зарегистрированных в период с 21 по 27 мая, составило 2529 - по сравнению с 3025 за предыдущие семь дней.

В сообщении ВОЗ говорится, что общее число заболевших холерой составило 51 832 человека.

Холера, вызванная попаданием бактерий из воды или пищи, зараженной фекалиями, обычно проявляется внезапной острой диареей и может убить в течение нескольких часов, хотя у трех четвертей инфицированных людей нет симптомов.

По словам ВОЗ, короткий период инкубации означает, что вспышки могут распространяться со скоростью, особенно в местах без безопасной воды и надлежащей санитарии.
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