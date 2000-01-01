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Сок из моркови поможет бороться с раком | Фото: Thinkstock30.05 00:48   MIGnews.com

Сок из моркови поможет бороться с раком

Широко известна польза содержащегося в моркови бета-каротина как предшественника витамина А, но в результате ряда экспериментов на животных американские ученые пришли к заключению, что за счет действия каротиноидов морковный сок еще и снижает заболеваемость онкологическими заболеваниями.

Авторы исследования из университета Аризоны утверждают, что у крыс, которым давали морковь, на 30% снизилась заболеваемость лейкемией. Кроме того, у женщин с раком груди, которые в течение трех недель ежедневно выпивали по стакану морковного сока, снизилось распространение болезни.

Они отмечают, что пить литрами его, конечно же, не стоит. Для поддержания организма в норме достаточно употреблять стакан свежевыжатого морковного сока в сутки.
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