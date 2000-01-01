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История клиента: результаты деятельности `Центра Махаль` | Фото: 'Центр Махаль'29.04 13:41   MIGnews.com

История клиента: результаты деятельности "Центра Махаль"

Что такое реализация медицинских прав (мимуш схует рефуёт) знают уже все, благодаря постановлению верховного суда о разрешении данного вида деятельности. Но вот на сколько она востребована, можно судить только по результатам.

Это один из примеров работы многочисленных сотрудников центра Махаль!

Как пример: Центр Махаль добились клиенту 8500 шекелей в месяц по потере трудоспособности. Добились инвалидности 112% (да такое бывает, в Израиле, возможно, получать более 100% инвалидности) и шерутим меюхадим (специальные услуги), что в целом является ещё 5500 шекелей в месяц!

История клиента: результаты деятельности `Центра Махаль` | Фото: 'Центр Махаль'
В целом эта семья получает 14000 шекелей в месяц благодаря работе сотрудников центра Махаль. Кроме того, ретроактивной суммой пострадавшие получили 30000 шекелей со страховой компании. А с Битуах луеми (институт национального страхования) –ретроактивной сумой ещё 20000 шекелей.

Мы рады, что у наших соотечественников появилась, возможность, обращаться в центр Махаль, который предоставляет такие услуги.

Но всё же мы считаем, что еще нужно много работать и показывать регулярно реальные результаты, последовательно из года в год, для того чтобы с полной уверенностью сказать, что центр Махаль способен оказать содействие каждому, нуждающемуся в административной помощи на всей территории Израиля.
История клиента: результаты деятельности `Центра Махаль` | Фото: 'Центр Махаль'

Звоните по телефону: *9624

Сайт центра «Махаль»: www.mahalcenter.co.il



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