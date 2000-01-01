29.04 13:41 MIGnews.com

История клиента: результаты деятельности "Центра Махаль"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Что такое реализация медицинских прав (мимуш схует рефуёт) знают уже все, благодаря постановлению верховного суда о разрешении данного вида деятельности. Но вот на сколько она востребована, можно судить только по результатам.Это один из примеров работы многочисленных сотрудников центра Махаль!В целом эта семья получает 14000 шекелей в месяц благодаря работе сотрудников центра Махаль. Кроме того, ретроактивной суммой пострадавшие получили 30000 шекелей со страховой компании. А с Битуах луеми (институт национального страхования) –ретроактивной сумой ещё 20000 шекелей.Мы рады, что у наших соотечественников появилась, возможность, обращаться в центр Махаль, который предоставляет такие услуги.Но всё же мы считаем, что еще нужно много работать и показывать регулярно реальные результаты, последовательно из года в год, для того чтобы с полной уверенностью сказать, что