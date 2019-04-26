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Американцев призвали сделать прививки от кори 29.04 15:09   MIGnews.com

Американцев призвали сделать прививки от кори

Президент США Дональд Трамп призвал американцев привиться от кори, чтобы избежать возможной эпидемии, несмотря на то, что ранее выступал против вакцинации.

"Они должны получить прививки. Прививки настолько важны. Это действительно происходит сейчас. Они должны получить свои прививки", - сказал Трамп.

Как известно, в 2000 году американские медики заявляли, что вирус кори полностью ликвидирован, потому количество случаев заболевания корью в 2019 году – рекордное за последние 20 лет, пишет CNN.

Одной из возможных причин вспышки кори в США называют приезд иностранных граждан, в том числе беженцев, которые не были привиты от кори и стали переносчиками заболевания.


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