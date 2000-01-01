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В Лондоне расплодились гусеницы, вызывающие астму и рвоту29.04 08:02   MIGnews.com

В Лондоне расплодились гусеницы, вызывающие астму и рвоту

Власти предупредили жителей Лондона об опасности ядовитых гусениц, которые при контакте могут вызвать приступы астмы, рвоты или сыпи.

Речь идет о дубовом шелкопряде, личинки которого этой весной развелись в небывалом количестве на юго-востоке Англии, в Лондоне и его окрестностях. В волосках гусениц содержится токсин, который вызывает у человека воспаления на коже и на слизистых оболочках глаз или горла.

Об этом сообщает Би Би Си со ссылкой на британскую комиссию по разведению лесов.

Гусеницы этого вида гигантской моли иногда передвигаются вместе, выстроившись в ряд, за что и получили название "походных". Они мохнатые: у каждого экземпляра около 62 тыс. волосков, которые они могут сбрасывать.

При этом, токсин, содержащийся в таком выпавшем волоске, сохраняет активность до 5 лет. Разглядеть его почти невозможно, поэтому человек, ставший жертвой этого аллергена, может и не понять, что именно вызвало у него приступ.

Но тем, кто увидит таких гусениц в лесу, власти категорически не рекомендуют их трогать и не позволять домашним животным, например, собакам, прикасаться к ним.

Ядовитые гусеницы могут жить только на ветвях дуба или под деревьями, но не на заборах, стенах или других строениях.
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