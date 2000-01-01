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Ученые нашли способ борьбы с особо опасным видом рака крови 29.04 14:03   MIGnews.com

Ученые нашли способ борьбы с особо опасным видом рака крови

Американские ученые нашли средство против особо опасного рака крови. Специалисты Бостонского университета определили белок UFD1, способствующий развитию агрессивной Т-клеточной лейкемии, который поражает детей и взрослых.

Отмечается, что UFD1 в клетках человека участвует в убиквитин-зависимом сигнальном пути деградации белков.

И, в этом случае он играет роль метки, которую распознаёт UFD1. Таким образом, комплекс связывается с дефектным белком и отправляется вместе с ним в цитоплазму, где они оба разрушаются протеасомой.

Специалисты говорят о том, что при агрессивной форме лейкоза уровень UFD1 в патологических тканях значительно увеличивается, но если снизить активность генов, которые отвечают за синтез UFD1, в злокачественных клетках как минимум на пятьдесят процентов, то уменьшится не только общий уровень белка, но и остановится рост самой опухоли. И, самое главное заключается в том, что при этом не возникают побочные эффекты.

В ближайшее время специалисты планируют проверить это средство на людях.
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