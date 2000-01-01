29.04 10:39 MIGnews.com

Проверьте свои права на получение выплат по страховкам!

Меира Зоар родилась в Тель-Авиве, в 1994 году закончила юридический факультет Тель-Авивского университета и с 1995 года начала заниматься юридической практикой.



Юридическая фирма «Адвокат Меира Зоар и Компаньоны» была основана в 1997 году и является одной из старейших и опытнейших в Израиле. Основным направлением работы является подача исков против страховых компаний в случае отказа от выплат по полисам долгосрочного ухода («сиюди»).



В 2001 году, по признанию журнала «а-Праклитим» («Юристы»), фирма завоевала признание и оценку в «Списке века» среди ведущих и солидных компаний в области востребования компенсаций за причиненный ущерб.

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Комментарии

Если вы страдаете от различных заболеваний, которые затрудняют вашу жизнь, и мешают выполнять хотя бы 3 повседневных действия из 6 (одевание, купание, передвижение, пользование туалетом, прием пищи, возможность встать с кровати и сесть на стул самостоятельно), недержания мочи, ухудшения памяти и предрасположенности к болезни Альцгеймера, деменции (старческое слабоумие) и др., то вы имеете право обратиться за получением денег от страховой компании в рамках вашей медицинской страховки в больничной кассе.Для граждан Израиля, признанных Институтом национального страхования Битуах Леуми инвалидом, положена помощь, и они имеют, о которых зачастую даже не знают. Речь идет о суммах, которые могут доходить до нескольких тысяч шекелей в месяц.Например, человек, который перенес инсульт, инфаркт или у него есть какая-то другая кардиологическая проблема, получит метапелет (сиделку) от Битуах Леуми несколько раз в неделю. Также можно предположить, что этот больной является членом какой-либо больничной кассы («купат холим»), через которую у него оформлена коллективная страховка, включающая в себя также страховку по долгосрочному уходу -. Выплаты страховых взносов по этой страховке производятся через больничную кассу («купат холим»). Поскольку страховые компании часто не высылают страховые полисы клиентам, они даже не знают о том, что их полиса включает в себя также и Битуах сиуди.Юридическая фирма «Меира Зоар и компаньоны» специализируется на ведении дел против страховых компаний, которые отказывают в выплатах владельцам страховых полис, страдающих различными заболеваниями и вынужденных быть зависимыми от посторонней помощи. В рамках обслуживания исков, юридическая фирма «Меира Зоар и компаньоны» работает с целым рядом медицинских экспертов и опытных специалистов в области ортопедии, гериатрии, реабилитации, неврологии, семейной медицины, медицине боли и других. У наших адвокатов есть опыт в прочтении "мелкого шрифта" в страховых полисах по долгосрочному уходу и множество выигранных исков против страховых компаний.• А., мужчина 85 лет, страдающий болезнью Паркенсона с 2010 года, обратился в наш адвокатский офис в 2014 году с просьбой добиться от Битуах Леуми увеличения часов по уходу. Но он не знал, что ему также полагаются денежные выплаты от страховой компании, в рамках медицинской страховки от больничной кассы Клалит. Наш офис обратился от его имени в страховую компанию, и он получил выплату в размере 150 тысяч шек. за 3 прошедших года, а также постоянную месячную выплату в размере нескольких тысяч шекелей в течение последующих 3-х лет. Следует отметить, что А. производил ежемесячную оплату страховых взносов через больничную кассу Клалит, и не знал, что его страховой полис включает в себя также выплаты по долговременному уходу («БИТУАХ СИУДИ»).• Роман (имя вымышленное), больной полиомиелитом, прикован к инвалидному креслу. Он нанял иностранного рабочего (сиделку) для ухода и постоянной помощи. Роман застрахован в рамках групповой страховки больничной кассы Маккаби в страховой компании «Кляль». В 2011 году Роман обратился в больничную кассу «Маккаби» с просьбой о получении от компании «Кляль» выплат для долгосрочного ухода в размере примерно 5000 шек. в месяц, которые ему полагаются сроком на 5 лет. «Кляль» провела специальную проверку его состояния здоровья и назначила ему выплаты только на 2,5 года вместо 5. После 2,5 лет, в течение которых Роман получал ежемесячные выплаты от «Кляль», они прекратили перевод денег, объяснив это тем, что врачом у него на дому была проведена дополнительная функциональная проверка, его состояние улучшилось и он перестал нуждаться в постоянном уходе.В связи с прекращением выплат, Роман обратился к адвокату Меере Зоар, которая специализируется на судебных разбирательствах по страховкам «БИТУАХ СИУДИ». От его имени был подан иск в Тель-Авивский мировой суд о продолжении выплат по полисе. Этот иск адвокат Меира Зоар подала против страховой компании «Кляль». Она утверждала, что Роман, больной полиомиелитом, с 2009 года был признан постоянно нуждающимся в уходе, и при его заболевании не может быть улучшений в состоянии. Независимый эксперт, назначенный судом, дал заключение, что утверждение адвоката Меиры Зоар полностью соответствует действительности, и не было никаких причин прекращать ежемесячные выплаты по уходу. Нет и не может быть никаких улучшений в его состоянии.В свете этого решения, Роман получил от страховой компании «Кляль» все положенные ему выплаты в общей сумме 180000 шек., в соответствии с соглашением, которого добилась адвокат Меира Зоар.На основании этих примеров можно сделать заключение, что даже если вы получили отказ от выплат от страховой компании, обратившись к специалисту по урегулированию такого рода конфликтов, вы можете получить все полагающиеся вам деньги.