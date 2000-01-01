30.04 05:31 MIGnews.com

Употребление большого количества сыра может вызвать рак

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Регулярное употребление большого количества сыра может повышать риск заболевания раком мочевого пузыря.Ученые заметили, что риск заболевания повышался на 50% у тех, кто съедал более чем 53г сыра в день. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление оливкового масла может сократить риск заболевания примерно в половину.Результаты исследования были опубликованы в Европейском Журнале Рака. Ученые изучили, каким образом диетические жиры влияют на шансы человека заболеть раком мочевого пузыря. В Великобритании от данного заболевания ежегодно умирают 10000 человек. Кроме того, курильщики в 4 раза чаще подвергаются этой болезни, чем некурящие.Другие факторы риска включают воздействие вредных химических веществ на рабочем месте и повторяющиеся инфекции мочевого пузыря.Ученые изучили предпочтения в еде 200 жертв рака мочевого пузыря и сравнили их с данными 386 добровольцев, не страдающих раком. Результаты исследования показали, что сыр не оказывал негативного влияния, если его количество не превышало 53 граммов в день. Исследователи подчеркнули, что количество участников в эксперименте может быть слишком малым, чтобы утверждать, что сыр представляет серьезную угрозу для здоровья. Другие продукты, такие как рыба, курица, яйца и маргарин, как оказалось, практически никакой связи с заболеванием не имели.Возможно, это объясняет, почему люди на Западе чаще страдают раком мочевого пузыря. Риск заболевания снижается в средиземноморских странах, где рацион питания людей богат оливковое масло и растительную пищу. Тем не менее, ученые утверждают, что результаты проведенного эксперимента должны быть подтверждены дальнейшими исследованиями.