Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Употребление большого количества сыра может вызвать рак | Фото: Thinkstock30.04 05:31   MIGnews.com

Употребление большого количества сыра может вызвать рак

Регулярное употребление большого количества сыра может повышать риск заболевания раком мочевого пузыря.

Ученые заметили, что риск заболевания повышался на 50% у тех, кто съедал более чем 53г сыра в день. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление оливкового масла может сократить риск заболевания примерно в половину.

Результаты исследования были опубликованы в Европейском Журнале Рака. Ученые изучили, каким образом диетические жиры влияют на шансы человека заболеть раком мочевого пузыря. В Великобритании от данного заболевания ежегодно умирают 10000 человек. Кроме того, курильщики в 4 раза чаще подвергаются этой болезни, чем некурящие.

Другие факторы риска включают воздействие вредных химических веществ на рабочем месте и повторяющиеся инфекции мочевого пузыря.

Ученые изучили предпочтения в еде 200 жертв рака мочевого пузыря и сравнили их с данными 386 добровольцев, не страдающих раком. Результаты исследования показали, что сыр не оказывал негативного влияния, если его количество не превышало 53 граммов в день. Исследователи подчеркнули, что количество участников в эксперименте может быть слишком малым, чтобы утверждать, что сыр представляет серьезную угрозу для здоровья. Другие продукты, такие как рыба, курица, яйца и маргарин, как оказалось, практически никакой связи с заболеванием не имели.

Возможно, это объясняет, почему люди на Западе чаще страдают раком мочевого пузыря. Риск заболевания снижается в средиземноморских странах, где рацион питания людей богат оливковое масло и растительную пищу. Тем не менее, ученые утверждают, что результаты проведенного эксперимента должны быть подтверждены дальнейшими исследованиями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:34
СМИ: ЦАХАЛ атаковал военную базу президента Сирии
03:33
Женщины благотворно влияют на продолжительность жизни мужчин
01:26
Авиакрушение на Кубе: Упал самолет с военными
00:34
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
23:37
Сильвио Берлускони повредил себе голову
22:28
В ЕС с 15 июня отменят роуминг для жителей союза
21:57
Общее закрытие границ на территории Иудеи и Самарии
21:24
РФ: ПРО США в Румынии и Польше нарушают договор INFT
20:20
Абэ подтвердил намерение решить вопрос мирного договора с РФ
19:51
ЕС примет в свои ряды объединенную Ирландию
19:25
Аббас готовится в Египте к встрече с Трампом
18:54
В северном Ираке ликвидированы 14 членов РПК
18:23
Туркам Германии могут запретить голосовать за смертную казнь
17:52
Боевики ISIS убили одного из лидеров "Талибана"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus