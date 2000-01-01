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Энергетики могут вызвать аритмию | Фото: Alex Garcia/Flickr29.04 03:32   MIGnews.com

Энергетики могут вызвать аритмию

Энергетики самую большую опасность из кофеинсодержащих напитков, так как могут вызвать опасную аритмию сердца. Статью с результатами соответствующего исследования американские ученые опубликовали в медицинском издании Journal of the American Heart Association.

Такие последствия вызывает повышение интервала QT (электрическая систола сердца) в среднем на 10 миллисекунд на протяжении двух часов. Соавтор исследования Эмили Флетчер подчеркивает, что из-за сбитого интервала сердце может начать биться ненормально.

"Результирующая аритмия может быть опасной для жизни", - отмечает она.

Для подтверждения она с коллегами провела эксперимент на двух группах по 9 добровольцев. Обеим группам давали в сутки по 0,95 литра энергетиков, с 320 миллиграммами кофеина, с той лишь разницей, что в напитки первой содержали 108 граммов сахара, а второй – сок лайма и вишневый сироп с газированной водой.

Активность сердца специалисты измеряли при помощи электрокардиографии. В итоге выяснилось, что кровяные давления, как периферические, так и центральные, наблюдались спустя 1-2 часа, а также 4, 6, и даже 24 часа после принятия напитка.
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