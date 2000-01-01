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Ученые намерены протестировать вакцину от рака на людях29.03 11:33   MIGnews.com

Новая вакцина вылечила от рака 97% мышей

Благодаря новой технологии, разработанной учеными Стэнфордского университета, от рака удалось вылечить 97% мышей. Об этом сообщает издание Daily Mail в четверг, 29 марта.

Результаты тестирования нового противоопухолевого препарата на мышах, страдающих лимфомой, ошеломило самих исследователей.

Отмечается, что разработанная технология активирует Т-клетки у мышей, позволяющих уничтожить даже скрытые метастазы.

Так, ученые ввели два активных иммунных вещества прямо в опухоли грызунов, после чего те, а также метастазы, полностью исчезли.

Препараты вводили прямо в опухоль, так как в ней находились Т-лимфоциты, которые уже знали, как выглядят опухолевые клетки. А для того что Т-лимфоциты начали бороться с заболеванием их необходимо было простимулировать.

Выяснилась, что вакцина вылечивает несколько типов рака, а также предотвращает появление этого заболевания.

Ученые планируют протестировать новую вакцину от рака на людях, которые страдают лимфомой. Ожидается, что в исследовании примут участие 35 пациентов, которое продлится шесть недель.

Каждый из участников получит небольшие дозы облучения и необходимые инъекции.
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