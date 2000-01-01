29.03 11:29 MIGnews.com

Израильские школы: Революция не состоялась

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В апреле 2016 года министерство просвещения объявило революцию в сфере школьного питания, наложив запрет на продажу на территории учебных заведений так называемой "нездоровой пищи". Министры просвещения и здравоохранения договорились о сотрудничестве, в школы были разосланы рекомендации Министерства здравоохранения, согласно которым «нездоровой» считалась жирная жареная еда, жирная выпечка, обработанная пища с содержанием фосфатов и нитратов (к примеру сосиски), еда с высоким содержанием сахара как-то различные сладости, пирожные, печенье, рогалики, вафли, конфеты и тому подобное.Приветствовалась продажа свежих фруктовых и овощных салатов, йогуртов до 3% жирности, хлопьев с высоким содержанием пищевых волокон, вареных овощей, определенных видов мяса и рыбы (но не жареных). Что касается напитков, то категорически запрещалось продавать школьникам сладкие напитки, соки, диетические напитки, молотый фруктовый лед и энергетические напитки.Прошел год. Проверка, проведенная газетой «Едиот Ахаронот» показала, что очередное благое начинание закончилось ничем. Во время посещения старших школ (тихонов) на всей территории страны, среди них в Петах-Тикве, Ришон ле Ционе, Пардес-Хане, Рамат-Гане и других, выяснилось, что в кафетериях и автоматических машинах по-прежнему продается все та же «нездоровая пища». И даже более того: не только продолжается продажа тех наименований, которые должны были исчезнуть с прилавков, но и те более полезные наименования, которые должны были стать «здоровой» альтернативой, напрочь отсутствуют. Во многих школах теперь можно приобрести завтрак только в машинах, потому что владельцы кафетериев просто не видят экономической выгоды в продаже «здоровых» завтраков.Плачевное положение тех кафетериев, где был сделан переход, подтверждает правильность такого решения. Кроме того, что требуется приобретение нового оборудования и более дорогих составляющих, школьники не горят желание покупать сэндвичи из хлеба из цельной пшеницы, хлопья без сахара с молоком или йогурты. Дети предпочитают заказывать пиццу к воротам школы или выходить после 12 часов, чтобы купить ту же пиццу и колу в киоске вне школьных стен.По следам результатов исследования, газета обратилась за реакцией в министерство просвещения. Оттуда последовал ответ, что с начала нынешнего учебного года в школах реализуется проект по переходу на здоровое питание, который призван обеспечить школьникам уравновешенное и разнообразное питание. Вместе с этим, речь идет о продолжительном педагогическом процессе, который должен привить детям нормы правильного питания.Это не процесс, ставящий своей целью выписывание штрафов. На данном этапе комиссия Кнессета по образования еще не утвердила новые правила. После утверждения правил Минпрос будет отслеживать их соблюдение. В министерстве здравоохранения отметили в ответ на обращение газеты, что речь идет об инициативе министерства просвещения, которая распространяется только на учебные заведения, и потому только на министерстве просвещения лежит ответственность за контроль над реализацией программы.