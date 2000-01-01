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Коронавирус: в больнице Рамбам появится спецотделение | Фото:29.02 14:47   MIGnews.com

Коронавирус: в больнице Рамбам появится спецотделение

В медицинском центре "Рамбам" будет создано изолированное отделение для больных коронавирусом.

Такую информацию распространило в субботу Министерство здравоохранения.

Отделение планируют открыть на отдельном и изолированном этаже с собственным входом. Руководство больницы уже получило инструктаж по поводу подготовки помещения для приема пациентов с коронавирусом.

Стоит отметить, что на данный момент ни один из зараженных коронавирусом не размещен в центре Рамбам.


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