29.02 14:47 MIGnews.com

Коронавирус: в больнице Рамбам появится спецотделение

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В медицинском центре "Рамбам" будет создано изолированное отделение для больных коронавирусом.Такую информацию распространило в субботу Министерство здравоохранения.Отделение планируют открыть на отдельном и изолированном этаже с собственным входом. Руководство больницы уже получило инструктаж по поводу подготовки помещения для приема пациентов с коронавирусом.Стоит отметить, что на данный момент ни один из зараженных коронавирусом не размещен в центре Рамбам.