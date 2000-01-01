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Коронавирус впервые воссоздали за пределами Китая | Фото:29.01 10:11   MIGnews.com

Коронавирус впервые воссоздали за пределами Китая

Австралийские ученые стали первыми, кто сумел воссоздать новый китайский коронавирус 2019-nCoV из Китая.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Исследователи из лаборатории в Мельбурне сообщили, что им удалось вырастить копию вируса. Ранее ученые из Китая поделились последовательностью генома 2019-nCoV.

По словам медиков, эта копия может быть использована в качестве "контрольного материала" для тестирования. Это, в конечном итоге, может изменить подход к диагностике заболевания. Например, это может помочь диагностировать коронавирус у зараженных людей на ранних стадиях, еще до появления симптомов. Материал будет передан ВОЗ.

"Мы планировали инцидент на подобии этого многие годы, и именно поэтому мы смогли получить ответ так быстро", – сказал доктор Майк Кэттон из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти.


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