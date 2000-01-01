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Вирус-убийца из Китая добрался до ОАЭ | Фото:29.01 09:28   MIGnews.com

Вирус-убийца из Китая добрался до ОАЭ

Смертельный коронавирус 2019-nCoV из Китая добрался до Объединенных Арабских Эмиратов.

О первом зарегистрированном случае заболевания сообщило 29 января государственное информационное агентство Emirates.

Уточняется, что были заражены члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, являющийся эпицентром распространения вируса. О количестве инфицированных информации нет. Те, у кого было диагностировано заболевание, находились в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Отметим, что ОАЭ является крупным авиатранспортным узлом. Международный аэропорт Дубая занимает третье место в мире по загруженности.

По последним официальным данным, из-за опасного коронавируса погибли уже 132 человека, а число подтвержденных случаев инфицирования почти достигло отметки в 6000. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что эпидемия может достичь своего апогея в ближайшие 10 дней.


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