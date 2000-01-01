Вирус-убийца из Китая добрался до ОАЭ

Смертельный коронавирус 2019-nCoV из Китая добрался до Объединенных Арабских Эмиратов.
О первом зарегистрированном случае заболевания сообщило 29 января государственное информационное агентство Emirates.
Уточняется, что были заражены члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, являющийся эпицентром распространения вируса. О количестве инфицированных информации нет. Те, у кого было диагностировано заболевание, находились в стабильном состоянии под наблюдением врачей.
Отметим, что ОАЭ является крупным авиатранспортным узлом. Международный аэропорт Дубая занимает третье место в мире по загруженности.
По последним официальным данным, из-за опасного коронавируса погибли уже 132 человека, а число подтвержденных случаев инфицирования почти достигло отметки в 6000. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что эпидемия может достичь своего апогея в ближайшие 10 дней.