29.01 07:31 MIGnews.com

Китайский коронавирус: 132 умерших, около 6 тыс зараженных

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Смертельный коронавирус продолжает сеять хаос в Китае: сообщается о 25 новых смертях, а число подтвержденных случаев инфицирования почти достигло отметки в 6000. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что эпидемия может достичь своего апогея в ближайшие 10 дней, что приведет к еще большему количеству жертв.Китайские органы здравоохранения объявили, что по состоянию на вторник, 28 января, в 31 области на уровне провинций было зарегистрировано 5 974 подтвержденных случая пневмонии, вызванной новым коронавирусом. 132 человека умерли от этой болезни. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на китайское государственное информационное агентство Синьхуа.Официальное телевидение Китая сообщило, что среди подтвержденных случаев 1239 пациентов находятся в критическом состоянии, добавив, что на материковой части Китая зафиксировано 9 239 случаев подозрения на коронавирус.В провинции Хубэй зарегистрировано 840 новых подтвержденных случаев, что свидетельствует о том, что вирус продолжает распространяться более быстрыми темпами.Согласно сообщениям местных властей, большинство умерших пациентов старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания.Китайские медицинские эксперты утверждают, что коронавирус может передаваться от человека к человеку через тесный контакт.