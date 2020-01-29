Всемирная организация здравоохранения призывает правительства всех стран мира быть "начеку" и экстренно принять меры для предотвращения распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV.
Такое заявление сделал глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на пресс-конференции в Женеве, передает ВВС.
По его словам, постоянное увеличение количества зараженных и фактические данные о передаче вируса от человека к человеку за пределами Китая вызывают "глубокую обеспокоенность".
"Этот вирус примечательно стабилен. И нет на планете ни одного ученого, который сказал бы, когда эта эпидемия достигнет своего пика. Весь мир должен быть начеку. Весь мир должен принять меры", – призвал Райан.
Он добавил, что перспективы победы над болезнью зависят от принятия всех необходимых мер по борьбе с смертельным вирусом. Глава программы ВОЗ призвал сосредоточиться на этом "в ближайшие дни и недели".
По словам директора организации Тедроса Адханома Гебреисуса, на 30 января назначено заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса.
"Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", – написал он в Twitter.