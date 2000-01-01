Израиль: семьи дипломатов будут эвакуированы из КНР
Израиль собирается эвакуировать семьи дипломатического персонала из Китая в связи со вспышкой смертельного коронавируса.
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.
В свою очередь, Министерство здравоохранения объявило, что после начала паники, вызванной коронавирусом, рассматривается вопрос о том, чтобы призвать израильтян, вернувшихся из Китая, в течение нескольких дней не ходить по общественным местам, даже если нет симптомы.
Несмотря на опасения, что болезнь доберется до Израиля, в аэропорту Бен-Гуриона пока не проводятся проверки пассажиров.
"В настоящее время нет рекомендации ВОЗ проводить проверки в аэропортах. Это ничему не поможет и может даже навредить. Инкубационный период болезни составляет 2-14 дней, и, если возникнет очередь на проверку из тысяч пассажиров, прилетевших из Китая, эффект будет противоположным тому, которого мы хотели бы добиться. В любой момент все может измениться, но пока что нужды в обследовании в аэропортах нет", – заявил генеральный директор Минздрава Моше Бар Симан Тов.
По его словам, в ближайшие дни министерство создаст медпункт в аэропорту, где любой прилетевший из Китая пассажир сможет пройти обследование.