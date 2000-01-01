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Китай: вирус-убийца превзошел по числу больных эпидемию SARS | Фото:29.01 16:42   MIGnews.com

Китай: вирус-убийца превзошел по числу больных эпидемию SARS

Вспышка смертельного коронавируса 2019-nCoV по числу зараженных превосходит эпидемию SARS ("пурпурная смерть"), из-за которой с 2002 по 2003 год пострадали 5327 человек.

Тем не менее, по количеству смертей новое заболевание пока не побило рекорд "двоюродного брата", передает South China Morning Post со ссылкой на заявление китайских властей.

Китай подтвердил, что уже насчитывается 5 974 случая заражения новым вирусом. Отметим, что от SARS 17 лет назад умерли 349 человек, а смертность во всем мире от пневмонии составила 813. От 2019-nCoV на данный момент – 132 человека, и специалисты предполагают, что это не окончательная цифра.

Мнения медиков по поводу пика эпидемии расходятся: одни считают, что наибольшее распространение вирус приобретет в течение ближайших 10 дней, другие уверены, что максимума следует ожидать не раньше апреля-мая.

Ученые говорят, что есть еще много критических вопросов о новом коронавирусе, в том числе о том, насколько он переносим и серьезен.


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