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РФ и КНР разработают вакцину от коронавируса 29.01 11:32   MIGnews.com

РФ и КНР разработают вакцину от коронавируса

Китай и Россия занимаются совместной разработкой вакцины от нового коронавируса, сообщили представители российского генконсульства в Гуанчжоу.

"Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины", - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице генконсульства в социальной сети, пишет Reuters.

В представительстве добавили, что желающие покинуть территорию КНР могут сделать это самостоятельно - организованный вывоз российских граждан из провинций Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хайнань, Юньнань и из Гуанси-Чжуанского автономного района не планируется.


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