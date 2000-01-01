РФ и КНР разработают вакцину от коронавируса

Китай и Россия занимаются совместной разработкой вакцины от нового коронавируса, сообщили представители российского генконсульства в Гуанчжоу.
"Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины", - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице генконсульства в социальной сети, пишет Reuters.
В представительстве добавили, что желающие покинуть территорию КНР могут сделать это самостоятельно - организованный вывоз российских граждан из провинций Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хайнань, Юньнань и из Гуанси-Чжуанского автономного района не планируется.