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Курение оказалось вредно еще и для зрения | Фото:28.12 09:58   MIGnews.com

Курение оказалось вредно еще и для зрения

Табачный дым негативно влияет на зрение курильщиков, ухудшая у них возможность восприятия цветов.

К таким выводам ученые пришли по результатам исследований, к которому привлекли 71 добровольца.

Людей разделили на 2 группы, попросив участников эксперимента выкуривать ежедневно менее 154 и более 20 сигарет соответственно.

Выяснилось, что табачный дым отрицательно сказывается на способности глаз воспринимать цвета. Подтверждением этому стали результаты исследования. Как оказалось, у курильщиков контрастное зрение в 2-3 раза хуже, чем у людей, не пристрастившихся к этой пагубной привычке.

Также ученые отметили, что пристрастие к табаку в 2 раза повышает риск развития дегенерации сетчатки глаза. Кроме того, курение создает благоприятные условия для развития воспалительных процессов, поражающих органы зрения. Еще один негативный эффект — высокая вероятность пожелтения хрусталика.


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