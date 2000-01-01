28.12 08:23 MIGnews.com

Медики подсказали, как не поправиться в период праздников

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Период новогодних каникул часто знаменуется бесконтрольным набором веса, и если большинство набирает около килограмма, то отдельные "счастливчики" могут прибавить до пяти кило.Специалист по правильному питанию Виктория Кляуз дала нескольких простых советов, позволяющих минимизировать вред здоровью от переедания и не поправиться за новогодние праздники.Начать стоит с простых правил, применяя хотя бы по одному в год, ведь любое действие приносит результат. Можно составить план того, что вы будете есть, а от чего точно можно отказаться во время застолья."Например, «съем что-то вредное, но обязательно добавлю овощи и мясо». Придя в гости, вы уже осознанно будете выбирать блюда – обращать внимание на запланированную еду и закрывать глаза на все другие вредности», – утверждает специалист.Не менее важно взять себе за правило – ни в коем случаи не есть больше меры. При этом, утверждает диетолог, не нужно кушать лишь «ради процесса». Как только поймете, что еда не приносит удовольствие, а просто перемешивается во рту, – заканчивайте смаковать.Чтобы не ошибиться, можно взвешивать еду – это помогает не переесть в любой ситуации. Кляуз подчеркнула, что нельзя есть больше своих привычных порций – ведь в обычных условиях ни один человек не осилит все то количество еды, которое умудряется поглотить во время застолий.