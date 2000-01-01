Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Медики подсказали, как не поправиться в период праздников | Фото:28.12 08:23   MIGnews.com

Медики подсказали, как не поправиться в период праздников

Период новогодних каникул часто знаменуется бесконтрольным набором веса, и если большинство набирает около килограмма, то отдельные "счастливчики" могут прибавить до пяти кило.

Специалист по правильному питанию Виктория Кляуз дала нескольких простых советов, позволяющих минимизировать вред здоровью от переедания и не поправиться за новогодние праздники.

Начать стоит с простых правил, применяя хотя бы по одному в год, ведь любое действие приносит результат. Можно составить план того, что вы будете есть, а от чего точно можно отказаться во время застолья.

"Например, «съем что-то вредное, но обязательно добавлю овощи и мясо». Придя в гости, вы уже осознанно будете выбирать блюда – обращать внимание на запланированную еду и закрывать глаза на все другие вредности», – утверждает специалист.

Не менее важно взять себе за правило – ни в коем случаи не есть больше меры. При этом, утверждает диетолог, не нужно кушать лишь «ради процесса». Как только поймете, что еда не приносит удовольствие, а просто перемешивается во рту, – заканчивайте смаковать.

Чтобы не ошибиться, можно взвешивать еду – это помогает не переесть в любой ситуации. Кляуз подчеркнула, что нельзя есть больше своих привычных порций – ведь в обычных условиях ни один человек не осилит все то количество еды, которое умудряется поглотить во время застолий.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:06
Террористы ISIS казнили пленных христиан в Нигерии
08:38
"Черный ящик" с казахского авиалайнера расшифруют в Москве
07:10
Посла Ирана вызвали в Париж из-за арестованных ученых
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:55
Ученые связали рак с физической активностью
04:38
В Италии разрешили выращивать коноплю на дому
02:06
Ливия: армия Хафтара контролирует старый аэропорт Триполи
23:51
Мадонна отменила выступление из-за "неописуемой боли"
22:27
Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube  
22:00
Ликуд: Ганц – лицемер
21:38
Путин поставил свое супероружие на боевое дежурство
21:10
На Гавайях без вести пропал туристический вертолет
20:52
Зеленский выразил свои соболезнования народу Казахстана
20:20
Крушение самолета в Казахстане: новые данные о пострадавших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus